Коронавирус Месяц полного локдауна: Германия вводит беспрецедентные карантинные ограничения на Пасху

2021-03-23 13:24

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о беспрецедентном усилении карантинных ограничений на Пасху и продлении локдауна в стране еще почти на месяц, сообщает Deutsche welle.

"Ситуация очень и очень серьезная. В целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше", - сказала канцлер ФРГ на пресс-конференции по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Согласно решению правительства, Cтрастной четверг и суббота, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в порядке исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни.

"В течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - отметила канцлер.

На время пасхальных ограничений:

  •  Все торговые точки прекратят работу
  •  Запрещены массовые скопления людей
  • Церкви будут проводить богослужения онлайн

После Пасхи ряд строгих правил будет отменен, но локдаун продлится до 18 апреля.

subscriber subscriber

Еще по теме

Минздрав расширил "красную" зону карантина - добавлена еще одна область

2021-03-23 12:01

Украинцам возобновят карантинные выплаты

2021-03-22 19:40

Ужесточение карантина в Украине, что будет с транспортом: «Кабмин принял решение…»

2021-03-22 17:20

В Болгарии 22 марта ввели жесткий локдаун - список новых ограничений и запретов

2021-03-22 13:43

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Месяц полного локдауна: Германия вводит беспрецедентные карантинные ограничения на Пасху

2021-03-23 13:24

Коронавирус в Украине: Одесская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев covid-19

2021-03-23 11:39

Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного распределения вакцин от коронавируса

2021-03-23 10:22

В Украине рекордное число погибших от коронавируса за все время пандемии

2021-03-23 09:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Месяц полного локдауна: Германия вводит беспрецедентные карантинные ограничения на Пасху 2021-03-23 13:24
Коронавирус в Украине: Одесская область вырвалась в лидеры по числу новых случаев covid-19 2021-03-23 11:39
Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного распределения вакцин от коронавируса 2021-03-23 10:22
В Украине рекордное число погибших от коронавируса за все время пандемии 2021-03-23 09:40