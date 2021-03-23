Коронавирус Месяц полного локдауна: Германия вводит беспрецедентные карантинные ограничения на Пасху

2021-03-23 13:24

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о беспрецедентном усилении карантинных ограничений на Пасху и продлении локдауна в стране еще почти на месяц, сообщает Deutsche welle.

"Ситуация очень и очень серьезная. В целях борьбы с пандемией коронавируса общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна быть ограничена так сильно, как никогда раньше", - сказала канцлер ФРГ на пресс-конференции по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Согласно решению правительства, Cтрастной четверг и суббота, 1 и 3 апреля, перед Пасхой в порядке исключения объявлены выходными днями. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни.

"В течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - отметила канцлер.

На время пасхальных ограничений:

Все торговые точки прекратят работу

Запрещены массовые скопления людей

Церкви будут проводить богослужения онлайн

После Пасхи ряд строгих правил будет отменен, но локдаун продлится до 18 апреля.