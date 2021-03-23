Коронавирус Степанов: Новый штамм коронавируса поражает не только легкие, но и печень, почки и ЦНС

2021-03-23 19:20

Британский штамм вируса действительно опасен. Высокая контагиозность, тяжелое течение болезни, длительные постковидные последствия — поражение печени, почек, центральной нервной системы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, ситуация с заполненностью коек и госпитализациями напряженная.

«Третья волна будет намного тяжелее для системы здравоохранения и наших медиков. Мы готовились к ней, закладывали соответствующие риски.

Сегодня на брифинге я констатировал ощутимое увеличение госпитализаций. Однако дело не только в агрессивности «британца». Понимая ответственность перед людьми мы сознательно идем на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины.

Стараемся по возможности госпитализировать до появления тяжелого состояния, чтобы иметь возможность спасти как можно больше украинцев. И наша стратегия позволяет держать низкие показатели смертности в Европе на миллион населения.

Именно поэтому имеем запас прочности, который позволит стране пережить очередную волну пандемии», - написал министр.