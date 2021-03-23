Коронавирус видео Украинцы пошли на штурм поликлиник, очереди растянулись на десятки метров: "Становится жутко"

2021-03-23 20:20

В Ровно люди стоят в очередях за бесплатными тестами на коронавирус

Соответственные кадры опубликовала "ТСН".

Как и во многих городах Украины, эпидемиологическая ситуация в Ровно оставляет желать лучшего: медики на грани своих возможностей, а больницы переполнены.

Городская больница уже заполнена, а новых больных будут доставлять в районные. Ровенские медики уверены, что с такими темпами заражения область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в ближайшие дни.

В итоге люди, с подозрением на ковид начали толпиться за бесплатными тестами перед местными медучреждениями. Очереди растягиваются на много метров.