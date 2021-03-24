Коронавирус В Украине введут выплаты по 8 тысяч гривен из-за карантина

2021-03-24 17:40

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению президента страны Владимира Зеленского, государство готово выплатить денежную помощь ФОПам и сотрудникам, пострадавшим вследствие карантина в красных зонах.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По словам Шмыгаля, в связи с увеличением числа заболеваний в Украине, все большее число областей попадают в красный уровень эпидемической опасности. Поэтому разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления.

«Государство готово выплатить ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в красных зонах, по 8000 гривен. Так же как это было зимой», – сказал он.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что они ожидают, что кроме государственной поддержки, органы местного самоуправления введут для этих людей дополнительные выплаты.

«Это будет правильно и ответственно», – добавил он.

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В Украине введут выплаты по 8 тысяч гривен из-за карантина 2021-03-24 17:40
В Киеве в субботу повысят цены на проезд в маршрутках 2021-03-24 16:40