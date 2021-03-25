Заявки на получение карантинной помощи физлицам-предпринимателям и их сотрудникам, которые пострадают от ужесточенных карантинных мер в красных зонах, будут приниматься через приложение "Дія".
Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Механизм подачи заявок будет таким же, как в конце 2020 года. Для этого необходимо:
Прием заявок начнется после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.
При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что помощь физлицам-предпринимателям и их сотрудникам должны оказывать из двух источников: