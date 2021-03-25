Коронавирус Карантинные выплаты в Украине: как получить и что нужно знать

2021-03-25 18:20

Заявки на получение карантинной помощи физлицам-предпринимателям и их сотрудникам, которые пострадают от ужесточенных карантинных мер в красных зонах, будут приниматься через приложение "Дія".

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



Механизм подачи заявок будет таким же, как в конце 2020 года. Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении "Дія" через BankID НБУ, Приват24, Monobank или ЭЦП;

в разделе "Услуги" нажать "Получить помощь" ("Дія" автоматически проверит информацию о получателе);

ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Прием заявок начнется после того, как Верховная Рада примет соответствующий законопроект.

При этом Кирилл Тимошенко подчеркнул, что помощь физлицам-предпринимателям и их сотрудникам должны оказывать из двух источников: