Мир В ЕС планируют до начала лета провести полную вакцинацию 70% взрослого населения

2021-03-26 16:31

В Евросоюзе планируют ускорить вакцинацию на столько, чтобы к лету от коронавируса были защищены не менее 70% взрослого населения, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"В Европе, и во многих странах инфекция снова поднимается, в основном в результате распространения варианта вируса В117... К счастью, темпы роста смертности ниже темпов распространения болезни, и это первый эффект от того, что мы провели вакцинацию большинства людей старше 80 лет", - отметила фон дер Ляйен, передает Укринформ.

Решающим фактором в борьбе с пандемией, по ее мнению, является вакцинация, процесс которой, наконец, стал более стабильным. В ЕС уже доставлены 88 млн доз вакцин, и еще 62 млн - заказаны. Полностью прошли вакцинацию, то есть получили две прививки, 18,2 млн человек, или 4,1% взрослого населения Евросоюза.

Таким образом ЕС стремится к поставленной цели - обеспечить к лету полную вакцинацию около 70% взрослого населения.

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