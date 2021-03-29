Коронавирус Ситуация критическая: в Киеве из-за всплеска COVID-19 могут остановить транспорт и закрыть садики

2021-03-29 19:40

Из-за увеличения количества больных коронавирусной инфекцией в Киеве рассматривают возможность закрытия школ, садиков и ограничения в работе общественного транспорта.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По словам заместителя мэра, ситуация в украинской столице с распространением коронавируса не улучшилась, поэтому власти рассматривают более радикальные меры безопасности.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу... Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - заявил Поворозник.

За последние две недели, по данным КГГА, в больницах для пациентов с COVID было добавлено более 1 000 койко-мест, но их заполненность на сегодня большая.