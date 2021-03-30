Экономика В МВФ назвали ключевой пункт программы с Украиной

2021-03-30 19:20

Власти Украины должны придерживаться гибкого курсообразования и сохранять независимость центробанка, заявляют в фонде.

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман назвал ключевой частью программы stand by для Украины сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования. Об условиях сотрудничества фонда с Украиной он рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Сохранение этих реформ (организационной и институциональной реформ Нацбанка – ИФ) и постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. В частности, с позиций экономической политики это означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования", – сказал он.

Он отметил, что Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для обеспечения безопасности банковской системы и возможности продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

По словам Люнгмана, чрезвычайно важно защитить НБУ и его персонал от чрезмерного внешнего давления, так как политика, которая, по его словам, будет способствовать экономической стабильности и благосостояния украинцев, не всегда будет пользоваться широкой популярностью.

Также представитель МВФ критически прокомментировал регулирование цен на газ. По его словам, фонд поддерживает программу субсидий.