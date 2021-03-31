Коронавирус В Киеве могут ввести тотальный локдаун: закроют школы и остановят транспорт, названа дата

2021-03-31 14:38

Уже с пятницы, 2 апреля, в Киеве могут усилить карантин - остановить общественный транспорт и закрыть детские сады.

Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

Он уточнил, что это может произойти, если Национальная академия медицинских наук на этой неделе не предоставит 500 коек под прием больных COVID-19.

"Сегодня действительно критическая ситуация в городе Киеве. Если Национальная академия медицинских наук не предоставит 500 коек, как это обсуждалось на всех уровнях, то, к сожалению, нужно будет усиливать карантинные меры на всех уровнях, начиная от прекращения обучения в детских дошкольных учреждениях, обучения в 1-4 классах (школ) и работы общественного транспорта. Сегодня этот вопрос решается на уровне правительства", -сказал он.

Рубан добавил, что в столице COVID-больницы заполнены пациентами на 90-95%. При этом по его данным 85% организованных коллективов столицы продолжают ходить на работу и не соблюдают правила безопасности в закрытых помещениях. Это, в частности банки, офисы.

В свою очередь Виталий Кличко во время брифинга, также допустил введение в столице новых ограничений. И подтвердил, что они могут коснуться именно общественного транспорта.

По данным Кличко, больницы столицы заполнены пациентами с коронавирусом на 80%. Он подтвердил, что в случае роста заболеваемости будут новые запреты. И следующий шаг, по словам мэра, - именно ограничение работы детсадов, школ и общественного транспорта. Конкретных дат мер не назвал.