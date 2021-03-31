Экономика США могут расширить финансовую поддержку Украины

2021-03-31 15:16

 

Новая администрация Соединенных Штатов изучает способы расширения финансовой поддержки Украины.

Украина в результате реформ смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях, и успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние страны. Об этом сообщила экономический советник посольства США в Украине Меган Боулдин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая администрация изучает много способов, как можно расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", – добавила она.

Экономический советник посольства США отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", – резюмировала Боулдин.

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Экономика

США могут расширить финансовую поддержку Украины 2021-03-31 15:16
В МВФ назвали ключевой пункт программы с Украиной 2021-03-30 19:20
В МВФ заявили, что не готовы говорить о выделении новых траншей Украине 2021-03-30 12:23
Что происходит с долларом и евро в марте - точный курс валют на сегодня 2021-03-30 11:04