Экономика США могут расширить финансовую поддержку Украины

2021-03-31 15:16

Новая администрация Соединенных Штатов изучает способы расширения финансовой поддержки Украины.

Украина в результате реформ смогла эффективно получить доступ к мировым рынкам капитала для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях, и успешная программа реформ только улучшит рыночное состояние страны. Об этом сообщила экономический советник посольства США в Украине Меган Боулдин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Новая администрация изучает много способов, как можно расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет", – добавила она.

Экономический советник посольства США отметила, что Украина продолжает иметь доступ к значительным объемам недорогого финансирования путем своих сделок с МВФ, Всемирным банком и Европейским Союзом.

"Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка", – резюмировала Боулдин.