Коронавирус С 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун - вход в общественный транспорт только по спецпропускам

2021-03-31 18:00

С 5 апреля в Киеве вводятся более строгие ограничения - столица закрывает все школы и детские сады, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, более строгие ограничения будут действовать в столице минимум, до 16 апреля.

Со следующей недели:

  • общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
  • руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.
  • заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.
  • Продуктови ярмарки запрещаются с 1 апреля.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами", - заявил Кличко.

 

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