Коронавирус С 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун - вход в общественный транспорт только по спецпропускам

2021-03-31 18:00

С 5 апреля в Киеве вводятся более строгие ограничения - столица закрывает все школы и детские сады, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, более строгие ограничения будут действовать в столице минимум, до 16 апреля.

Со следующей недели:

общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.

заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.

Продуктови ярмарки запрещаются с 1 апреля.

"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами", - заявил Кличко.