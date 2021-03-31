С 5 апреля в Киеве вводят жесткий локдаун - вход в общественный транспорт только по спецпропускам
2021-03-31 18:00
С 5 апреля в Киеве вводятся более строгие ограничения - столица закрывает все школы и детские сады, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, более строгие ограничения будут действовать в столице минимум, до 16 апреля.
Со следующей недели:
- общественный транспорт - и наземный, и метро - будет работать по специальным пропускам. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
- руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска.
- заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку.
- Продуктови ярмарки запрещаются с 1 апреля.
"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противо-эпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами", - заявил Кличко.