Мир В США из-за ошибки испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса

2021-04-01 13:43

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело к потере 15 миллионов доз препарата, сообщает The New York Times.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода.

При этом отмечается, что все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, однако последующие партии препарата планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя вследствие проверки FDA.

Напомним, FDA в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, по поводу регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минздраве рассказали, кому нужно делать прививку от COVID-19 при первой же возможности

2021-04-01 12:40

ВОЗ подтвердила эффективность китайских вакцин от коронавируса Sinopharm и Sinovac

2021-04-01 11:05

Выбор пола: Трансгендерам снова разрешили служить в американской армии

2021-04-01 09:40

Вручение премии Оскар может впервые пройти в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе

2021-03-31 21:00

Еще новости в разделе "Мир"

В США из-за ошибки испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса

2021-04-01 13:43

Выбор пола: Трансгендерам снова разрешили служить в американской армии

2021-04-01 09:40

Вручение премии Оскар может впервые пройти в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе

2021-03-31 21:00

Власти Непала закрыли все школы и вузы из-за загрязнения воздуха

2021-03-30 15:21
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В США из-за ошибки испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса 2021-04-01 13:43
Выбор пола: Трансгендерам снова разрешили служить в американской армии 2021-04-01 09:40
Вручение премии Оскар может впервые пройти в Париже, Лондоне и Лос-Анджелесе 2021-03-31 21:00
Власти Непала закрыли все школы и вузы из-за загрязнения воздуха 2021-03-30 15:21