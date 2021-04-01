Мир В США из-за ошибки испортили 15 миллионов доз вакцины от коронавируса

2021-04-01 13:43

Сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавируса, что привело к потере 15 миллионов доз препарата, сообщает The New York Times.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США проводит проверку завода.

При этом отмечается, что все партии вакцины компании, уже поступившие в медицинские учреждения США, безопасны, так как были произведены на мощностях Johnson & Johnson в Нидерландах, однако последующие партии препарата планировалось направлять с завода в Балтиморе, что приведет к задержке поставок из-за простоя вследствие проверки FDA.

Напомним, FDA в конце февраля одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, по поводу регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.