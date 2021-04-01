Мир Выбор пола: Трансгендерам снова разрешили служить в американской армии

2021-04-01 09:40

Министерство обороны США утвердило новые принципы приема трансгендеров на службу в армию. Нововведение призвано восстановить принятую Пентагоном в 2016 году политику относительно службы трансгендеров, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

"Министр обороны твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им (Вооруженным Силам) лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности", - отметил Кирби.

Согласно новым правилам, трансгендеры снова могут вступать в ряды американской армии в качестве представителя выбранного ими пола. При чем военное руководство гарантирует таким военнослужащим необходимую медицинскую помощь.

В 2016 году Барак Обама, бывший тогда на посту президента США, разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в армию и получать необходимую медпомощь. Следующий глава Белого дома Дональд Трамп набор в ряды ВС трансгендеров заморозил, разрешив продолжить службу тем, кто на нее уже поступил. Действующий президент США Джо Байден, вступив в должность, подписал указ, отменяющий введенные Трампом ограничения.