Коронавирус Франция на месяц вводит общенациональный локдаун и комендантский час

2021-04-01 14:23

В связи с усложнением ситуации с коронавирусом власти Франции вводят общенациональный локдаун, который продлится один месяц. Об этом в специальном телеобращении к стране в среду вечером заявил президент Эммануэль Макрон, сообщает Deutshce welle.

Ужесточенный карантин начнет действовать в стране с 3 апреля. По словам главы государства, причиной такого решения стал резкий рост заболеваемости, обусловленный британским штаммом коронавируса.

Во время общенационального карантина во всех 77 департаментах будет действовать комендантский час с 19 часов. Удаляться от места жительства более, чем на 10 километров, будет запрещено.

С понедельника как минимум на три недели закрываются школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

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