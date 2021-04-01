Коронавирус Карантинные ограничения с 5 апреля: как в Киеве будет работать метро

2021-04-01 17:20

С 5 апреля метро в Киеве начнет работать с ограничениями в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. В метро планируют пускать только по специальным пропускам.

Об этом заявила заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон в эфире «Украина 24».

По ее словам, метро в этот период продолжит функционировать в обычном режиме - по нынешнему графику. Также не планируется сократить количество поездов на линиях.

«У нас будут ходить поезда так, как и сегодня ходят, но людей будут пускать исключительно по спецпропускам. Контролировать будут полицейские и дежурные по станции, на входах будут проверять пропуска», - рассказала она.

По словам Макогон, проезд по специальным пропускам не означает, что он станет бесплатным.

«Призываю заранее подготовить средства оплаты проезда и пользоваться бесконтактными способами оплаты - банковская карта, карта киевлянина и Kyiv Smart Card», - добавила представительница метрополитена.

Она также подчеркнула, что специальный пропуск на транспорт нельзя приобрести, их выдают на предприятиях критической инфраструктуры своим сотрудникам.

Ранее мы писали, что первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник рассказал, что спецпропуска для проезда в общественном транспорте и метро могут получить работники критической инфраструктуры города.

Также мы сообщали, что часть регионов Украины друг за другом усиливают карантин из-за вспышек коронавируса.

Жесткие ограничения будут действовать в Киеве (с 5 по 16 апреля), в Николаеве (по 4 апреля), в Днепре (по 12 апреля), во Львове (по 12 апреля), в Полтавской области (с 3 ао 17 апреля), в Черкассах (школы перевели на дистанционное обучение), на Закарпатье (по 5 апреля).