Экономика Еще одна международная платежная система выходит на рынок Украины

2021-04-01 19:40

Международная карточная платежная система JCB Payment System (Япония) выходит на украинский рынок. Она входит в топ-3 среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.

Сообщается, что НБУ согласовал условия и порядок деятельности JCB Payment System в Украине. Она будет предоставлять услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг. Эта система стала пятой в Украине, платежной организацией которой является нерезидент.

Ожидается, что приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией.

Напомним, в ноябре в Украине начали выпускать выпуск платежных карт международной системы UnionPay International. Эти карты позиционируют, прежде всего, как полезные для тех, кто часто путешествует в Китай, страны Юго-восточной Азии или ведет бизнес с китайскими партнерами.

Согласно данным НБУ, в Украине статус социально важных подтвердили пять платежных систем, в том числе, MasterCard и Visa.