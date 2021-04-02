Коронавирус Введение комендантского часа в Украине: глава МОЗ рассказал об усилении карантинных ограничений

2021-04-02 20:34

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что пока введение комендантского часа в Украине не обсуждается.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласования, соответственно, Верховной Радой, утверждения президентом, после чего могут быть введены такие меры", — сказал глава МОЗ в эфире "Украина 24".

Он также отметил, что карантинные ограничения уже приносят свои результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, потому что вирус развивается в регионах, областях.

Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, потом начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух.

Здесь есть другая вещь: все, что нам нужно, - чтобы соблюдались те карантинные ограничения, которые есть. Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки, это недопустимо", — сказал он.