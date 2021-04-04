Политика Кравчук объявил ультиматум на переговорах в ТКГ

2021-04-04 10:00

Украинская сторона не будет участвовать в переговорах политической подгруппы, если в ней появится "общественный эксперт" от "ДНР" Майя Пирогова.

Представители украинской делегации на переговорах в Минске не будут принимать участие в консультациях политической подгруппы, пока модератор ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не добьется исключения из переговоров осужденной в Украине за терроризм "общественной экспертки" от "ДНР" Майи Пироговой. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

"Я обратился письменно к нашему модератору ОБСЕ пани Хайди Грау с просьбой, что такой человек не может принимать участие в переговорах и иметь отдельное окно для переговоров … Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано", - заявил Кравчук.

Он добавил, что "не знает, появится ли Пирогова на следующем заседании политической рабочей подгруппы ТКГ, поскольку оппоненты украинской делегации сообщили, что Пирогова заболела и пока не может присутствовать на консультациях".

Ранее украинская сторона обвинила ОБСЕ в нарушении формата переговоров в Минске. Это произошло из-за того, что модератор встречи от ОБСЕ наделил представителей сепаратистов статусом участников переговоров, поскольку они имели паспорта РФ.