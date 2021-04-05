Экономика Из-за убытков на 4,4 млрд долларов LG окончательно уходит с рынка смартфонов

2021-04-05 15:21

Компания LG Electronics Inc. из Южной Кореи уйдет с рынка смартфонов и мобильных телефонов 31 июля 2021 года, сообщает Yonhup.

В компании отметили, что решение принято в связи с многолетними убытками и усилением конкуренции с более крупными производителями. Отказ от производства смартфонов приведет к краткосрочному снижению доходов, но поможет улучить эффективность управления.

Мобильный бизнес LG находится в минусе со второго квартала 2015 года. В прошлом году совокупные операционные убытки компании достигли 4,4 млрд долларов.

В прошлом месяце компания приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем, а позднее отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов. Аналитики считают, что операционная прибыль LG может вырасти, если она выйдет из убыточного мобильного бизнеса.

Компания LG, когда-то занимавшая третье место в мире по производству мобильных телефонов, вела переговоры с вьетнамской компанией Vingroup и немецкой Volkswagen о продаже мобильного бизнеса, однако переговоры провалились.