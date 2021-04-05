Политика «Донбасса» не существует»: секретарь СНБО Данилов объяснил свои слова

2021-04-05 19:00

Употребление термина «Донбасс» сегодня - это постоянная подпитка антиукраинского нарратива и подыгрывание пропаганде.

Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Facebook, комментируя свое предыдущее выражение.

«Мое замечание об опасности использования понятия «Донбасс» в контексте... войны вызвало бурное обсуждение... Употребление термина «Донбасс» сегодня - это постоянная подпитка... антиукраинского нарратива и подыгрывание... пропаганде», - говорит Данилов.

Секретарь СНБО объясняет: понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами северо-восточного соседа Украины начиная с 2000 года, и особенно активно - в период с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны.

Цель такого использования - это противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований, отмечает Данилов.

«Кроме этого, хочу отметить, что история - это живой процесс постоянных изменений. То, что считалось аксиомой сто пятьдесят и даже десять лет назад, может быть коренным образом пересмотрено с точки зрения дня сегодняшнего.

И если, например, в 18-м веке понятие «Московия» было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин «Малороссия» для названия территории современной Украины», - пишет секретарь СНБО.

По его словам, с этой точки зрения нельзя рассматривать понятие «Донбасс» как «исторически устоявшееся, использование которого вряд ли будет искоренено из употребления».

В случае с названием «Донбасс» речь идет о со сравнительно новом определении, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов РФ, в частности, Ростовской области.

«И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия «Донбасс» к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, (ВО, - ред.) Российской Федерацией, не является корректным», - добавил он.