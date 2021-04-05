Политика Ермак рассказал о плане переговоров Зеленского с Макроном и Меркель

2021-04-05 20:40

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном и Германии Ангелой Меркель должны состояться в ближайшее время. Их ключевой темой станет вопрос Донбасса.

Об этом в видеокомментарии, распространенном пресс-службой Офиса президента, заявил глава ведомства Андрей Ермак. В то же время он подчеркнул, что Украина не прекращает работы по организации следующей встречи в "нормандском формате".

"Что касается переговоров и консультаций, то я вам могу сказать, что консультации по "нормандскому формату" происходят еженедельно, по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, Германии. И я думаю, что видеоконференция или переговоры трех стран – Германии, Франции и Украины – состоятся очень скоро", – сказал глава ОП.

"Поэтому идет нормальный процесс, консультации. Непростые, я бы сказал, тяжелые переговоры, но они продолжаются, потому что Украина имеет принципиальную позицию. Мы должны достичь мира, мы должны прекратить войну, мы должны вернуть все наши земли и всех наших людей. И мы не остановимся, пока не достигнем этого результата", – подчеркнул Ермак.

Кроме того, он прокомментировал проведение видеоконференции Меркель и Макрона с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. По мнению главы ОП, их общение не имело ничего общего с переговорами "нормандской четверки", которых добивается Украина.

"Во-первых, я хотел бы сказать, что это были переговоры трех стран. И к "нормандскому формату" это имеет такое же отношение, как сегодня любые три страны встретились бы и проговорили свои вопросы. Да, там действительно говорили и о вопросах войны на Донбассе, но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки. А цена им понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена. Потому что вы знаете – накануне было много слухов, было много фейков, комментариев", – заверил Ермак.