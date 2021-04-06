Политика Стала известна причина блокировки банковских счетов Светланы Тихановской

2021-04-06 13:43

Банковские счета лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в Беларуси были заблокированы. 

Как пишет Тихановскаяв своем Telegram-канале, в Беларусбанке, куда она обратилась, чтобы узнать причину блокировки ее счетов, ей ответили, что этот шаг был предпринят "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". При этом пресс-служба Тихановской указывает, что единственным переводом, регулярно поступавшим на счет политика в Беларусбанке, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет, которая составляет 223 рубля.
В конце марта против Светланы Тихановской, которую многие граждане Беларуси считают настоящим победителем президентских выборов 2020 года, в стране было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Генеральная прокуратура Беларуси считает ее причастной к подготовке "взрывов и поджогов на территории столицы и других городов".

Ранее о том, что его счет в МТБанке заблокирован, сообщил также член Координационного совета оппозиции Павел Латушко. В своем Telegram-канале Латушко написал, что блокировка его счета, по его сведениям, связана с возбуждением дела по статье о теракте.

По данным Tut.by, КГБ Беларуси обновил перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, включив в него Тихановскую, Латушко и еще 14 человек.

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