Мир Венгрия начнет ослаблять карантин как только вакцинирован будет каждый пятый гражданин

2021-04-06 14:00

Венгрия начнет постепенное ослабление карантинных ограничений в течение нескольких дней, после того, как будут повакцинированы 25% из 10-миллионного населения страны, говорится в заявлении правительства.

Премьер-министр Виктор Орбан, которому через год предстоят выборы, балансирует между локдауном, направленным на сдерживание самой смертоносной вспышки Covid-19 в мире, и необходимостью возобновить экономику, чтобы избежать второго года глубокой рецессии.

В Венгрии на данный момент уровень вакцинации граждан против коронавируса самый высокий на душу населения среди государств-членов Европейского союза. Эта страна импортировала самое большое в Евросоюзе количество доз вакцины на душу населения, что способствовало быстрой вакцинации.

После того, как будет привита четверть населения, ночной комендантский час в Венгрии будет сокращен. Он будет действовать с 22:00 вместо 20:00. Все магазины смогут работать до 21:30, при условии, что на каждые 10 квадратных метров площади приходится не более одного покупателя. Отели останутся закрытыми, как и рестораны, за исключением еды на вынос и доставки. Школы снова откроются в середине апреля, как только будут вакцинированы учителя.