Спорт Шахтер предложил Интеру 7 миллионов евро за полузащитника Бруно Прашедеса

2021-04-07 15:21

В сферу интересов донецкого Шахтера попал полузащитник Интернасьонала Бруно Прашедес. Он играет на позиции центрального и атакующего полузащитника, а также может быть правым или левым хавбеком.

Как сообщает Time24News со ссылкой на журналиста GZH Эдуардо Габардо, "горняки" предложили клубу 7 миллионов евро за 19-летнего бразильца. При этом руководство Интернасьонала и представители футболиста не подтверждают переговоров с украинским клубом.

Прашедес является воспитанником Флуминенсе, а в Интернасьонал он перешел в феврале 2019 года. С тех пор он отыграл 42 матча за первую команду, в которых забил 1 гол. Его действующее соглашение рассчитано до апреля 2025 года, а портал Transfermarkt оценили в 5 миллионов.

Кроме того, он выступал за сборную Бразилии U-16, а также вызывался в U-20.

 

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