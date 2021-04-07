Мир Медики рассказали, чего нельзя делать после приема пищи

2021-04-07 18:20

Некоторые очень популярные привычки после еды могут навредить здоровью, сообщает НовостиЮ.

Врачи рассказали, почему не стоит чаевничать после трапезы, и что еще нельзя делать на полный желудок.

Привычка чаевничать после трапезы

После вкусного и питательного обеда много кто любит побаловать себя вкусностями с чаем или кофе, однако диетологи говорят, что стоит забыть о такой привычке. Подобные поступки мешают организму нормально усваивать витамины и минералы из продуктов, которые вы уже потребили. К тому же "запивания" обеда чаем с десертом ухудшает процесс преобразования белков и жиров, замедляется метаболизм.

Привычка вздремнуть после еды

Такой вариант вредит людям, которые хотят поддерживать свое тело в хорошей форме. Ведь привычка полежать после трапезы гарантирует появление лишних килограммов и сантиметров, а также ухудшение работы желудка.

Привычка физической активности после трапезы

Диетологи отмечают, что активность после приема пищи будет способствовать только расстройству желудка, болям и сбоям в функционировании пищеварительной системы.