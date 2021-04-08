Мир Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой

2021-04-08 13:43

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой. В стране проводят испытания надежности белорусской энергосистемы. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает БелТА со ссылкой на Минэнергетики Беларуси.

Отмечается, что соответствующие испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ, объединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

"В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, - говорится в сообщении.

Программа проверки, которая рассчитана на 24 часа, предусматривает отключение высоковольтных линий, наблюдение за режимом работы энергосистемы и включение высоковольтных линий с соблюдением необходимых требований безопасности.

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