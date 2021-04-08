Политика Кабмин запретил популярные товары из России, что исчезнет с украинских полок: "Уже через неделю..."

2021-04-08 19:20

Расширен список товаров, которые запретили доставлять из России в Украину

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров, которые запрещено импортировать из РФ. Соответствующее решение было принято, согласно постановлению №269.

Так, 24 группы товаров оказались под запретом, среди которых: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и средства для чистки, туалетная бумага и бумажные салфетки, буровые установки и детали. Документ вступит в силу уже через неделю.

Отметим, перечень запрещенных для ввоза в Украину товаров из России существует с 2015 года, с тех пор его пересматривают и добавляют новые пункты.

К слову, РФ еще в 2009 году начала торговую войну, запрещая ввоз украинской продукции, но лишь после вооруженной российской агрессии были применены адекватные меры.

После принятого постановления украинцам не стоит бояться, что некоторые виды продукции исчезнут. По словам экспертов, в Украине крайне мало российских товаров.

В основном, в нашу страну ввозятся бытовая химия или туалетная бумага. Последние - товары транснациональных корпораций, которые имеют производственные мощности в России.

Кроме того, по нению экспертов, не стоит ждать и подорожания, ведь есть товары из Европы, которые дешевле привезенных аналогов из России.

Как отметил вице-президент торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, постановление несет политический, а не экономический характер. Запрет не особо должен повлиять на рядового потребителя и на экономику. Более того, по пшенице и маслу Украина является крупным экспортером и даже конкурирует с россиянами.