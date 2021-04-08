Кабмин запретил популярные товары из России, что исчезнет с украинских полок: "Уже через неделю..."

Расширен список товаров, которые запретили доставлять из России в Украину
Кабинет министров Украины расширил перечень товаров, которые запрещено импортировать из РФ. Соответствующее решение было принято, согласно постановлению №269.
Так, 24 группы товаров оказались под запретом, среди которых: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и средства для чистки, туалетная бумага и бумажные салфетки, буровые установки и детали. Документ вступит в силу уже через неделю.
Отметим, перечень запрещенных для ввоза в Украину товаров из России существует с 2015 года, с тех пор его пересматривают и добавляют новые пункты.
К слову, РФ еще в 2009 году начала торговую войну, запрещая ввоз украинской продукции, но лишь после вооруженной российской агрессии были применены адекватные меры.
В основном, в нашу страну ввозятся бытовая химия или туалетная бумага. Последние - товары транснациональных корпораций, которые имеют производственные мощности в России.
Кроме того, по нению экспертов, не стоит ждать и подорожания, ведь есть товары из Европы, которые дешевле привезенных аналогов из России.