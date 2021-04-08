Коронавирус Две прививки от COVID-19 нужно делать одинаковыми вакцинами: иммунолог пояснила нюансы

2021-04-08 19:40

Две прививки от коронавируса должны быть сделаны вакциной одного и того же производителя. Интервал между уколами может составлять три месяца.

Необходимая иммунная защита от COVID-19 формируется через 2-3 недели после введения второй дозы. Об этом в эфире рассказала врач-иммунолог Алла Волоха.

"Если первая доза введена вакциной AstraZeneca, то и вторая доза также должна быть введена этой вакциной. Это должна быть AstraZeneca, желательно того же производителя, может быть и вакцина AstraZeneca другой платформы. Но вакцина должна быть практически одинаковой по составу. Если первая доза будет введена вакциной компании Sinovac, CoronaVac, то вторая доза также должна быть введена этой вакциной", – пояснила она.

По словам медика, минимальный интервал между двумя дозами должен составлять один месяц, максимальный – три месяца.

"Минимальный интервал – месяц. Но проведенные исследования показали, что этот интервал может быть увеличен – и до двух, и до трех месяцев. Если вторая доза введена через три месяца, ее эффективность не меньше, чем та, что введена через месяц, а может быть даже и несколько больше. Согласно данным исследований, полученных британскими учеными, эффективность вакцины около 82%, если вторая доза введена через три месяца", – сообщила Волоха.

Она уточнила: если вторая доза введена через месяц после первой, ее эффективность может быть немного ниже, но все равно будет достаточно высокой.

Отвечая на вопрос, как следует поступить человеку, получившему первую прививку, а потом заболевшему коронавирусом, медик отметила: "Как только человек выздоровеет, сразу может получить вторую дозу".

"После второй дозы должно пройти 2-3 недели, чтобы сформировалась хорошая иммунная защита", – объяснила врач.