Мир США могут ввести санкции против окружения Путина

2021-04-08 20:20

Администрация Джо Байдена закончила проверку возможного вмешательства России в выборы в США, а также причастности к кибератакам на американские государственные органы.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Insider.

Данные рассекреченного отчета Офиса директора Национального разведывательного управления свидетельствуют о том, что Россия относится к числу стран, которые санкционировали тайные операции влияния, направленные на изменение результатов выборов 2020 года.

Полученные разведкой данные могут стать основой для возможных ответных действий. В частности, США могут ввести санкции против окружения президента России Владимира Путина.

Как отмечает Insider, администрация Джо Байдена может «выделить людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также структуры, связанные с вмешательством в выборы».

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила о том, что Украина приветствует продление американских санкций против России и просит усилить ограничительные меры в отношении страны-агрессора. «Мы приветствуем те санкции, которые есть. И постоянно просим о не просто продолжение, а углубление санкций. То есть цена для агрессора за те действия, которые Россия делает и на частично оккупированном Донбассе, и за незаконную аннексию Крыма, и за те нарушения прав наших граждан в Крыму, которые постоянно осуществляются, должна постоянно расти, пока не будет изменена поведение», - отметила Оксана Маркарова. Посол подчеркнула, что необходимо усиление санкций в связи с «Северным потоком-2». США уже работают в этом направлении.