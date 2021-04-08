Коронавирус Стало известно, как будут курсировать поезда в «красную» зону

2021-04-08 22:00

 

Укрзализныця разработает формат ограничений в Запорожскую и Хмельницкую области, которые с завтрашнего дня перейдут в «красную» зону карантина.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что на данный момент поезда будут курсировать без изменений, а продажи билетов и высадка/посадка пассажиров не ограничатся.

Кроме того по решению комиссии ТЭБ и ЧС принято решение с сегодняшнего дня отменить курсирование пригородных поездов на территории Хмельницкой области.

«Пригородные поезда, которые проходят транзитом через регион, посадку/высадку пассажиров на территории области не смогут сделать. В Запорожской области пригородные поезда в настоящее время курсируют без изменений» - написал министр.

Как мы писал ранее, что украинская компания Укрзализныця совместно с правоохранительными органами проводит проверку пассажиров на соблюдение карантинных требований.

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