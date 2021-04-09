Коронавирус За сутки в Украине зафиксировано почти 20 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-04-09 11:01

За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской  и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221. Увы, за последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в регионах в сутки:

  • Винницкая область - 640 случаев;
  • Волынская область - 448 случаев;
  • Днепропетровская область - 1665 случаев;
  • Донецкая область - 1146 случаев;
  • Житомирская область - 647 случаев;
  • Закарпатская - 236 случаев;
  • Запорожская область - 823 случая;
  • Ивано-Франковская область - 231 случай;
  • Киев - 1864 случая;
  • Киевская область - 1265 случаев;
  • Кировоградская область - 207 случаев;
  • Луганская область - 226 случаев;
  • Львовская область - 1639 случаев;
  • Николаевская область - 372 случая;
  • Одесская область - 1194 случая;
  • Полтавская область - 848 случаев;
  • Ровенская область - 557 случаев;
  • Сумская область - 820 случаев;
  • Тернопольская область - 373 случая;
  • Харьковская область - 1194 случая;
  • Херсонская область - 317 случаев;
  • Хмельницкая область - 1094 случая;
  • Черкасская область - 834 случая;
  • Черновицкая область - 377 случаев;
  • Черниговская область - 659 случаев.
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