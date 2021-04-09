За сутки в Украине зафиксировано почти 20 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев
2021-04-09 11:01
За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221. Увы, за последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.
Количество новых случаев заражения коронавирусом в регионах в сутки:
- Винницкая область - 640 случаев;
- Волынская область - 448 случаев;
- Днепропетровская область - 1665 случаев;
- Донецкая область - 1146 случаев;
- Житомирская область - 647 случаев;
- Закарпатская - 236 случаев;
- Запорожская область - 823 случая;
- Ивано-Франковская область - 231 случай;
- Киев - 1864 случая;
- Киевская область - 1265 случаев;
- Кировоградская область - 207 случаев;
- Луганская область - 226 случаев;
- Львовская область - 1639 случаев;
- Николаевская область - 372 случая;
- Одесская область - 1194 случая;
- Полтавская область - 848 случаев;
- Ровенская область - 557 случаев;
- Сумская область - 820 случаев;
- Тернопольская область - 373 случая;
- Харьковская область - 1194 случая;
- Херсонская область - 317 случаев;
- Хмельницкая область - 1094 случая;
- Черкасская область - 834 случая;
- Черновицкая область - 377 случаев;
- Черниговская область - 659 случаев.