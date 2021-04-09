Коронавирус За сутки в Украине зафиксировано почти 20 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-04-09 11:01

За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Киевской и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за минувшие 24 часа госпитализированы 4 936 человек; выздоровели – 11 221. Увы, за последние сутки от коронавируса скончалось 419 человек.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в регионах в сутки: