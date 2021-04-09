Мир Почему пользователям не удавалось войти на свою страницу в Instagram и Facebook

2021-04-09 13:02

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом заявили представители портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои фиксировались с 00.25 по Киеву. Тогда о сбоях сообщил 1 481 пользователь Facebook.

Из тех, кто обратился с жалобой, на работу сайта жаловались 87%, о проблеме со входом заявили 12%.

О сбоях в Instagram сообщили 10 133 пользователя. У 58% была проблема с загрузкой, у 29% - со входом, и еще у 12% - с работой сайта.

О проблемах с работой сервисов сообщали также пользователи из Германии, США, Испании, Италии, Австрии, Эквадора, Мексики и других стран. Ситуация нормализовалась к двум часам ночи.