Мир Почему пользователям не удавалось войти на свою страницу в Instagram и Facebook

2021-04-09 13:02

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбои в работе сервисов. Об этом заявили представители портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои фиксировались с 00.25 по Киеву. Тогда о сбоях сообщил 1 481 пользователь Facebook.

Из тех, кто обратился с жалобой, на работу сайта жаловались 87%, о проблеме со входом заявили 12%.

О сбоях в Instagram сообщили 10 133 пользователя. У 58% была проблема с загрузкой, у 29% - со входом, и еще у 12% - с работой сайта.

О проблемах с работой сервисов сообщали также пользователи из Германии, США, Испании, Италии, Австрии, Эквадора, Мексики и других стран. Ситуация нормализовалась к двум часам ночи.

subscriber subscriber

Еще по теме

Facebook с 4 марта снимает запрет на публикацию политической рекламы

2021-03-04 14:44

Власти Австралии жестко отреагировали на планы Facebook заблокировать ленту новостей

2021-02-27 15:11

В Facebook планируют резко уменьшить количество политического контента в Соцсети

2021-01-29 17:29

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разблокировали

2021-01-16 12:30

Еще новости в разделе "Мир"

Почему пользователям не удавалось войти на свою страницу в Instagram и Facebook

2021-04-09 13:02

На суде по делу о гибели Джорджа Флойда медики назвали точную причину остановки сердца

2021-04-09 11:39

В ЕС не смогли договориться по использованию вакцины AstraZeneca

2021-04-09 08:26

США могут ввести санкции против окружения Путина

2021-04-08 20:20
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Почему пользователям не удавалось войти на свою страницу в Instagram и Facebook 2021-04-09 13:02
На суде по делу о гибели Джорджа Флойда медики назвали точную причину остановки сердца 2021-04-09 11:39
В ЕС не смогли договориться по использованию вакцины AstraZeneca 2021-04-09 08:26
США могут ввести санкции против окружения Путина 2021-04-08 20:20