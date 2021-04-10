Коронавирус В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля

2021-04-10 11:00

 

В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

За прошедшие сутки:

  • госпитализовано - 4 709 человек;
  • смертей - 398;
  • выздоровели - 10 722 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54420, методом ИФА - 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44861).

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 1 841 137 человек;
  • выздоровели - 1 405 826 человек;
  • летальных исходов - 36 779;
  • проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях. 19 858 человек привито против COVID-19 в сутки. 373 002 человека привито с начала прививочной кампании.

 

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

  • Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;
  • Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;
  • Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;
  • Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;
  • Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;
  • Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;
  • Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;
  • Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;
  • Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;
  • Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;
  • Луганская область - 263 случая / 390 прививок;
  • Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;
  • Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
  • Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;
  • Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;
  • Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;
  • Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;
  • Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;
  • Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;
  • Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;
  • Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;
  • Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;
  • Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;
  • Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.
subscriber subscriber

Еще по теме

Насильственно освобождать не будем: в Украине сделали громкое заявление про Донбасс

2021-04-10 11:30

Минздрав в седьмой раз внес изменения в протокол лечения коронавируса

2021-04-09 20:34

В Украине вступил в силу закон о выплате "карантинных" 8 тысяч - как подать заявку на получение

2021-04-09 14:07

Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 18 тысяч человек

2021-04-09 09:40

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона

2021-04-10 12:00

В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля

2021-04-10 11:00

Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..."

2021-04-10 10:30

В Киевской области продлили карантин

2021-04-10 10:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинцам раздадут деньги на карантине, кто и как может получить: «В течение 30 дней…», детали закона 2021-04-10 12:00
В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля 2021-04-10 11:00
Введены дополнительные льготы на карантине, кто из украинцев может рассчитывать: "Уменьшение платы за..." 2021-04-10 10:30
В Киевской области продлили карантин 2021-04-10 10:00