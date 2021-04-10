В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля
2021-04-10 11:00
В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.
За прошедшие сутки:
- госпитализовано - 4 709 человек;
- смертей - 398;
- выздоровели - 10 722 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54420, методом ИФА - 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44861).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 841 137 человек;
- выздоровели - 1 405 826 человек;
- летальных исходов - 36 779;
- проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях. 19 858 человек привито против COVID-19 в сутки. 373 002 человека привито с начала прививочной кампании.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 1605 случаев / 1850 прививок;
- Винницкая область - 438 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 512 случаев / 460 прививок;
- Днепропетровская область - 1383 случая / 2330 прививок;
- Донецкая область - 908 случаев / 750 прививок;
- Житомирская область - 560 случаев / 740 прививок;
- Закарпатская - 225 случаев / 460 прививок;
- Запорожская область - 741 случай / 650 прививок;
- Ивано-Франковская область - 134 случая / 539 прививок;
- Киевская область - 1133 случая / 1970 прививок;
- Кировоградская область - 177 случаев / 700 прививок;
- Луганская область - 263 случая / 390 прививок;
- Львовская область - 1342 случая / 1910 прививок;
- Николаевская область - 375 случаев / 269 прививок;
- Одесская область - 1058 случаев / 710 прививок;
- Полтавская область - 764 случая / 770 прививок;
- Ровенская область - 535 случаев / 580 прививок;
- Сумская область - 677 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 533 случая / 650 прививок;
- Харьковская область - 1343 случая / 410 прививок;
- Херсонская область - 321 случай / 440 прививок;
- Хмельницкая область - 764 случая / 1000 прививок;
- Черкасская область - 764 случая / 50 прививок;
- Черновицкая область - 331 случай / 510 прививок;
- Черниговская область - 577 случаев / 310 прививок.