Коронавирус В Украине свыше 17 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 10 апреля

2021-04-10 11:00

В Украине за минувшие сутки, 9 апреля, зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработника.

За прошедшие сутки:

госпитализовано - 4 709 человек;

смертей - 398;

выздоровели - 10 722 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 122 181 (в том числе методом ПЦР - 54420, методом ИФА - 22900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44861).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 841 137 человек;

выздоровели - 1 405 826 человек;

летальных исходов - 36 779;

проведено ПЦР-тестов - 8 622 424.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях. 19 858 человек привито против COVID-19 в сутки. 373 002 человека привито с начала прививочной кампании.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок: