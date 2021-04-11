Политика Американские эсминцы вошли в Средиземное море на своем пути в Черное

2021-04-11 13:30

 

Ракетные эсминцы ВМС США "Дональд Кук" и "Рузвельт" вошли в акваторию Средиземного моря на пути в Черное море. Они прошли Гибралтар.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на британских наблюдателей.

Эти корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis, вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут в акватории до 4-5 мая.

"Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море", - сообщили в посольстве России в Анкаре.

"Уведомление по дипломатическим каналам было послано нами 15 дней назад о том, что американские корабли войдут в Черное море в рамках конвенции Монтре", - сообщили в МИД Турции.

Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross и Arleigh Burke, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

subscriber subscriber

Еще по теме

Россия объявила об учениях в Черном море и начала переброску туда своих военных кораблей

2021-04-08 17:20

Бомбардировщики РФ «пощекотали нервы» истребителям НАТО над Черным морем

2021-02-11 21:00

Черное море "закипело" из-за сильных морозов: появилось впечатляющее фото

2021-01-23 12:00

Больше не впадает в море: в Крыму сильно обмелела одна из самых длинных рек

2021-01-21 18:00

Еще новости в разделе "Политика"

Турция не изменит позицию по Крыму: о чем Эрдоган заявил после встречи с Зеленским

2021-04-11 14:00

Американские эсминцы вошли в Средиземное море на своем пути в Черное

2021-04-11 13:30

Россия отказалась объяснять перемещение своих войск к границам Украины

2021-04-11 13:00

Резников высказался о «плане Б» по Донбассу

2021-04-11 12:00
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Турция не изменит позицию по Крыму: о чем Эрдоган заявил после встречи с Зеленским 2021-04-11 14:00
Американские эсминцы вошли в Средиземное море на своем пути в Черное 2021-04-11 13:30
Россия отказалась объяснять перемещение своих войск к границам Украины 2021-04-11 13:00
Резников высказался о «плане Б» по Донбассу 2021-04-11 12:00