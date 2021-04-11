Коронавирус В Украину прибыла китайская вакцина Coronavac, с понедельника ее начнут рассылать по регионам

2021-04-11 14:30

 

В субботу, 10 апреля, в Украину прибыли 200 тысяч флаконов китайской вакцины от коронавируса Coronavac, производства компании Sinovac Biotech. Развозка препараты в регионы начнется уже 12 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Медицинских закупок Украины" на своей странице в Facebook.

"Это - часть первой партии из заказанных 1 913 316 единиц препарата согласно договору о закупке, заключенному между ГП "Медзакупки Украины" и компанией "Лекхим". После поступления на склад препарат пройдет входной контроль качества, который включает визуальный осмотр, проверку товарно-сопроводительных документов, количественный контроль-перерасчет", - говорится в сообщении.

Ожидается, что уже в понедельник, 12 апреля, согласно приказу МОЗ о распределении начнется развозка препарата по регионам. Срок годности китайской вакцины 24 месяца, перевозить и хранить ее можно при температуре +2...+8 градусов, защищая от прямого попадания солнечных лучей.

"Напомним, что поставка данной партии не освобождает поставщика от обязанности уплаты пени и штрафа за несоблюдение сроков поставок, предусмотренных договором", - уточнили в "Медзакупках".

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