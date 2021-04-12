Политика Путин преследует свою цель на Донбассе, он может пойти тремя путями - генерал

2021-04-12 21:00

На данный момент Россия в лице ее руководителя Владимира Путина хочет достичь своей цели в Донбассе. Для этого она может пойти тремя путями, составляющей которых является наращивание интенсивности боевых действий.

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2006-2010) гг. генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Россия хочет достичь цели. Скорее, не Россия как таковая, а Путин, который ее возглавляет и царствует уже третий десяток лет. Есть три разновидности того, что она может сделать с военной точки зрения. То есть повысить интенсивность боевых действий. Она низкой интенсивности сейчас считается, хотя, как известно, почти каждый день мы теряем своих военных", - добавил Романенко.

По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, Россия и оккупационные войска могут пойти на расширение ОРДЛО или на боевые действия средней интенсивности за поставку воды в Крым.

"Второй уровень - это локальная война на уровне ведения боевых действий на Донбассе, чтобы расширить, как их пропагандисты уже сказали в Донецке, ОРДЛО до административных границ Донецкой и Луганской областей. Или, например, 14 км в Крыму от границ Крыма, как они сейчас определили, за структуру, которая остановила продвижение воды на Крым, со средней интенсивностью", - подчеркнул он.

На данный момент на оккупированных территориях недостаточно российских военных и боевиков для ведения широкомасштабной войны. Однако того количества людей хватит для того, чтобы начать такую войну.

"Ну и для того, чтобы вести широкомасштабную войну надо сформировать группировку от 240 тысяч военных. Сейчас у них меньше - около 80 российских плюс два корпуса, но не столько, чтобы вести это. Но для того, чтобы начинать, силы есть. Поэтому в настоящее время такое состояние. Пойдут ли не пойдут - вопрос в том, как будут развиваться соответствующие действия вокруг этого. Так, как и всегда: насколько он почувствует, что есть сопротивление ему, есть отпор. Тогда он останавливается", - резюмировал генерал-лейтенант .