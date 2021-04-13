За 24 часа были вакцинированы от коронавируса более 10 тысяч украинцев
2021-04-13 11:39
В Украине за день сделали 10135 прививок против COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов. Всего в стране 388 401 человек привит от начала прививочной кампании.
Вакцинация проводилась 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Данные по вакцинации за сутки в областях Украины:
- Винницкая область - 70 прививок;
- Волынская область - 170 прививок;
- Днепропетровская область - 850 прививок;
- Донецкая область - 480 прививок;
- Житомирская область - 510 прививок;
- Закарпатская - 190 прививок;
- Запорожская область - 520 прививок;
- Ивано-Франковская область - 435 прививок;
- Киев - 1500 прививок;
- Киевская область - 290 прививок;
- Кировоградская область - 210 прививок;
- Луганская область - 260 прививок;
- Львовская область - 1510 прививок;
- Николаевская область - 350 прививок;
- Одесская область - 430 прививок;
- Полтавская область - 320 прививок;
- Ровенская область - 440 прививок;
- Сумская область - 250 прививок;
- Тернопольская область - 360 прививок;
- Харьковская область - 200 прививок;
- Херсонская область - 210 прививок;
- Хмельницкая область - 220 прививок;
- Черкасская область - 0 прививок;
- Черновицкая область - 260 прививок;
- Черниговская область - 100 прививок.