Коронавирус За 24 часа были вакцинированы от коронавируса более 10 тысяч украинцев

2021-04-13 11:39

В Украине за день сделали 10135 прививок против COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов. Всего в стране 388 401 человек привит от начала прививочной кампании.

Вакцинация проводилась 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Данные по вакцинации за сутки в областях Украины:

  • Винницкая область - 70 прививок;
  • Волынская область - 170 прививок;
  • Днепропетровская область - 850 прививок;
  • Донецкая область - 480 прививок;
  • Житомирская область - 510 прививок;
  • Закарпатская - 190 прививок;
  • Запорожская область - 520 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 435 прививок;
  • Киев - 1500 прививок;
  • Киевская область - 290 прививок;
  • Кировоградская область - 210 прививок;
  • Луганская область - 260 прививок;
  • Львовская область - 1510 прививок;
  • Николаевская область - 350 прививок;
  • Одесская область - 430 прививок;
  • Полтавская область - 320 прививок;
  • Ровенская область - 440 прививок;
  • Сумская область - 250 прививок;
  • Тернопольская область - 360 прививок;
  • Харьковская область - 200 прививок;
  • Херсонская область - 210 прививок;
  • Хмельницкая область - 220 прививок;
  • Черкасская область - 0 прививок;
  • Черновицкая область - 260 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.
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