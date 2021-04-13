Коронавирус За 24 часа были вакцинированы от коронавируса более 10 тысяч украинцев

2021-04-13 11:39

В Украине за день сделали 10135 прививок против COVID-19, сообщает глава Минздрава Максим Степанов. Всего в стране 388 401 человек привит от начала прививочной кампании.

Вакцинация проводилась 84 мобильными бригадами по иммунизации и 543 пунктами прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Данные по вакцинации за сутки в областях Украины: