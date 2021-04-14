Коронавирус Состоялись переговоры Зеленского и премьера Японии

2021-04-14 21:20

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Есихидэ Cугой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что Зеленский проинформировал главу правительства Японии об обострении ситуации с безопасностью на востоке Украины и увеличении концентрации войск РФ на границе.

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что поддержка со стороны Большой семерки, в частности Японии, является чрезвычайно важной для Украины.

Йосихиде Суга заверил, что японская сторона внимательно отслеживает развитие событий, и выразил всестороннюю поддержку Украине.

Стороны также обменялись мнениями по подготовке к саммиту инаугурации Крымской платформы в Киеве и дальнейших мероприятий двустороннего диалога на высшем уровне.

Зеленский пригласил премьер-министра Японии присоединиться к торжествам по случаю Дня независимости и к работе саммита Крымской платформы.