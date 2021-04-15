Экономика Нацбанк повысил учетную ставку в Украине: что будет с кредитами и ценами

2021-04-15 18:00

Национальный банк Украины решил повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5% с 16 апреля 2021 года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге.

Решение связано с неопределенностью из-за пандемии коронавируса и ростом инфляции.

В НБУ не прогнозируют дальнейшего повышения учетной ставки в этом году. В 2021 она не превысит 7,5%. Этого должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к цели НБУ в 5%, считают в регуляторе. В 2022-23 ставка снизится до уровней 6-6,5%.

Увеличение учетной ставки напрямую влияет на стоимость денег в экономике (чем выше ставка, тем дороже доступ к деньгам). Рост учетной ставки приведет к удорожанию кредитов и, вероятнее всего, к росту цен.

От учетной ставки зависит доходность ОВГЗ.

Также исходя из негативной динамики инфляции в первом квартале, регулятор ухудшил прогноз темпов роста цен в 2021 году с 7 до 8%. Пик инфляции в этом году ожидается в третьем квартале, после чего НБУ прогнозирует постепенное замедление и стабилизацию на уровне 5% в годовом выражении, но не раньше первой половины 2022.

Напомним, для пользователей банковских карт в Украине хотят снизить комиссию, но это не значит, что украинцы будут платить меньше денег.