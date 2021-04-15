Коронавирус В Украине «британский» штамм COVID-19 обнаружили в 21 регионе

2021-04-15 21:20

 

В Украине циркуляцию «британского» штамма коронавируса обнаружили в 21 регионе, с этим связан рост заболеваемости, тяжесть течения болезни и летальность.

Об этом сообщил генеральный директор ЦОС Роман Родина.

Отмечается, что в стране зафиксировали 250 случаев заражения мутировавшим коронавирусом. Кроме того в Полтавской области обнаружили один случай заболевания «южноафриканским» штаммом.

По его словам для выявления мутаций образцы отправляли в лаборатории ВОЗ. Также Украина этим летом планирует запустить секвенатор для определения различных штаммов коронавируса.

«Мы обнаруживаем штаммы путем направления образцов, более 200 ежемесячно, на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, что проводят секвенирования. Летом планируем на базе ЦОС запустить секвенатор и проводить такой анализ», - пояснил он.

Напомним, что за сутки в Украине зафиксировано 16 427 случаев заражения коронавирусом.

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