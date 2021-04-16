Мир Минздрав Канады подтвердил связь вакцинации препаратом AstraZeneca с образованием тромбов

2021-04-16 15:25

Департамент здравоохранения Канады подтвердил связь вакцинации препаратом AstraZeneca с образованием тромбов. Об этом сообщает пресс-служба департамента в пятницу, 16 апреля.

Случаи тромбоза крайне редки, подчеркнули в департаменте, обновив информацию на препарате, чтобы предупредить канадцев о возможных побочных последствиях.

"Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. После детального независимого анализа имеющихся в настоящее время научных данных, департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины", - сказано в сообщении.

При этом департамент не ввел новых ограничений на использование вакцины.

"В очень редком случае, если у вакцинируемого возникнут необычные тромбы с низким уровнем тромбоцитов, от этого есть лекарство", - добавили в департаменте.

Первой в мире страной, которая полностью отказалась от вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов стала Дания. Для 149 тысяч датчан, получивших первую дозу препарата, позже предложат новый. Всего страна получила 2 млн доз вакцины AstraZeneca.