Спорт Завтра на Олимпийском Динамо и Шахтер фактически разыграют золото чемпионата - на кого ставят букмекеры

2021-04-16 19:28

"Шахтер" является фаворитом матча с "Динамо" в 22-м туре украинской Премьер-лиги, который может решить судьбу золотых медалей в чемпионате нашей страны. Встреча состоится в субботу, 17 апреля, на столичном НСК "Олимпийский". 

 Спортивные аналитики выставили коэффициент 2,05 на победу "горняков", 3,65 – на ничью, а на триумф киевлян можно поставить за 3,40. Вероятность того, что подопечные Мирчи Луческу не проиграют поединок и как минимум сохранят отрыв в 7 очков от "Шахтера", оценивается котировкой 1,74.

В случае победы столичный клуб оторвется от донецкой команды на 10 пунктов за 4 тура до окончания УПЛ и оставит "горнякам" лишь математические шансы на чемпионство. Напомним, что в первом круге подопечные Луиша Каштру разгромили своих главных конкурентов со счетом 3:0.

В этом матче Луческу не сможет рассчитывать на капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который пропускает поединок из-за перебора желтых карточек. С другой стороны, лидер киевлян Виктор Цыганков восстановился от травмы и, скорее всего, сможет принять участие в противостоянии.

Что касается "Шахтера", то "горняки", согласно информации бразильских СМИ, разорвали контракт с Тайсоном, позволив ему в ближайшее время перейти в "Интернасьональ".

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