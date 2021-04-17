Политика В России задержали украинского дипломата

2021-04-17 10:00

 

ФСБ РФ задержала в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Детали

По сообщениям СМИ, в частности ТАСС, дипломата задержали якобы за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ.

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - цитируют СМИ сообщения ФСБ.

В ФСБ заявили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

В российской спецслужбе добавили, что к украинскому дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

К слову

Все это происходит на фоне нарастающего напряжения в связи со значительным увеличением военного присутствия российских войск неподалеку от границы Украины, а также на фоне проведения военных учений на территории временно оккупированного Крыма.

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