Политика Задержание украинского консула в России обернулось "войной дипломатов": все подробности

2021-04-18 11:00

В пятницу, 16 апреля, в ходе спецоперации ФСБ в Санкт-Петербурге был задержан сотрудник генерального консульства Украины Александр Сосонюк, после чего власти РФ объявили о высылке из страны украинского дипломата. В МИД Украины назвали задержание провокацией и выдвинули требование покинуть территорию Украины в течение 72 часов старшему дипломату посольства России в Киеве.

Об задержании украинского консула сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ.

Так, российские силовики обвиняют консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка в "получении закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ".

"Федеральной службой безопасности 16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - сказано в сообщении ФСБ.

Российские силовики также добавили, что деятельность украинского дипломата Александра Сосонюка якобы "имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в МИД России сообщило, что консул будет выслан из страны. Такова практика, поскольку консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране",— сказал один из источников.

Позже в МИД РФ заявили, что консул должен покинуть страну до 22 апреля.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что министерство готовит ответ на действия России в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности.

"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении", – сказал Николенко.

По его словам, обстоятельства задержания выясняются.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал, что сейчас решается вопрос возвращения Александра Сосонюка в Украину.

"В ближайшее время мы, безусловно, будем решать вопрос о его возвращении домой", - сказал он Енин.

Также Енин отметил, что обвинения со стороны ФСБ ложные и эта ситуация – чистая провокация РФ:

"Указанные действия российских правоохранительных органов являются ничем иным, как грубой провокацией, грубым нарушением всех Венских конвенций. Наш дипломат совершенно не мог быть задержан, более того он не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские чиновники. Безусловно, в ближайшее время МИД определится с симметричным ответом согласно существующей практике в таких ситуациях".

Позже Енин рассказал, что россияне "сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства Александра Сосонюка", когда задерживали его.

"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства", - сказал он.

Енин заметил, что российская сторона после совершения этой провокации скорее всего предложит нашем консулу покинуть территорию РФ.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Наше государство обязано сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре. В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - добавил он.

В конце концов в Министерстве иностранных дел Украины резко отреагировали на задержание украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Старшему дипломату посольства России в Киеве выдвинули требование покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Российские власти считают высылку старшего дипломата посольства Российской Федерации с территории Украины после задержания украинского консула не зеркальной мерой, а дипломатической местью.

В России утверждают, что Александр Сосонюк был задержан за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Момент задержания впоследствии был опубликован в соцсетях.