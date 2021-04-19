Коронавирус В Украине 6 506 новых случаев новых случаев Covid-19, госпитализирован каждый третий

2021-04-19 10:01

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 6 506 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество  случаев заражения зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской  областях и Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, за сутки: госпитализировано - 2 387 человек; летальных случаев – 214; выздоровели – 5 598 человек; осуществлено тестирований за сутки – 27 488 (в частности методом ПЦР – 15 811, методом ИФА – 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 640).

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 953 016 человек; выздоровели – 1 487 677 человек; летальных случаев – 40 000; проведено ПЦР-тестов – 8 958 482.

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины:

  • Винницкая область - 122 случая;
  • Волынская область - 214 случаев;
  • Днепропетровская область - 761 случай;
  • Донецкая область - 377 случаев;
  • Житомирская область - 267 случаев;
  • Закарпатская область – 48 случаев;
  • Запорожская область - 90 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 48 случаев;
  • г. Киев - 447 случаев;
  • Киевская область - 428 случаев;
  • Кировоградская область - 164 случая;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Львовская область - 490 случаев;
  • Николаевская область - 461 случай;
  • Одесская область - 372 случая;
  • Полтавская область - 164 случая;
  • Ровенская область - 150 случаев;
  • Сумская область - 205 случаев;
  • Тернопольская область - 219 случаев;
  • Харьковская область - 622 случая;
  • Херсонская область - 103 случая;
  • Хмельницкая область - 100 случаев;
  • Черкасская область - 273 случая;
  • Черновицкая область - 139 случаев;
  • Черниговская область - 195 случаев.
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