Коронавирус В Украине 6 506 новых случаев новых случаев Covid-19, госпитализирован каждый третий

2021-04-19 10:01

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 6 506 новых случаев коронавирусной болезни. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Николаевской областях и Киеве.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, за сутки: госпитализировано - 2 387 человек; летальных случаев – 214; выздоровели – 5 598 человек; осуществлено тестирований за сутки – 27 488 (в частности методом ПЦР – 15 811, методом ИФА – 4 037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 640).

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 953 016 человек; выздоровели – 1 487 677 человек; летальных случаев – 40 000; проведено ПЦР-тестов – 8 958 482.

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины: