Коронавирус Побочная реакция на вакцины: в чем разница прививок от гриппа и COVID-19

2021-04-19 21:00

Многие из нас привыкли делать прививки из-за необходимости выезжать за границу или, что чаще, ежегодной прививки от гриппа. Итак, как вакцина COVID-19 сочетается с той прививкой, которую мы так хорошо знаем? Сходны ли побочные эффекты или есть еще что-то, на что стоит обратить внимание?

Сравнение побочных эффектов вакцины против гриппа и вакцины против COVID-19

Первое, что следует отметить, это то, что для большинства людей вакцина COVID-19 будет вводиться серией из двух инъекций. Побочные эффекты возможны после каждой прививки. Что дает вам вдвое больше возможностей испытать их, чем при однократной прививке от гриппа.

Если вы испытываете побочные эффекты, вот что делать

Побочные эффекты вакцин против гриппа и COVID-19 очень похожи. Боль или покраснение в месте инъекции, головная боль, субфебрильная температура и мышечные боли являются обычным явлением как при прививке от гриппа, так и при вакцинации от COVID-19.

При вакцинации против COVID-19 также существует вероятность усталости, озноба и болей в суставах. С прививкой от гриппа есть дополнительный риск, что вы почувствуете тошноту.

Основная разница, по-видимому, заключается в интенсивности побочных эффектов. Побочные эффекты от вакцины COVID-19 немного сильнее. Это более реактивная вакцина, чем вакцина от гриппа.

Хорошие новости

Побочные эффекты, которые вы испытываете, указывают на то, что организм реагирует на прививку, а иммунная система усиливает защиту от болезней. А если побочные эффекты вызывают дискомфорт, вы можете принимать обезболивающие.