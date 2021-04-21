Коронавирус Украина уже прошла пик заболеваемости третьей волны Covid-19, - глава МОЗ

2021-04-21 08:39

Украина прошла пик заболеваемости третьей волны Covid-19, - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы находимся в третьей волне коронавирусной болезни. Мы все видим, как трудно и с каким количеством случаев каждый день мы сталкиваемся, но в то же время мы можем констатировать, что мы прошли пик заболеваемости. Если сравнить цифры заболеваемости на прошлой неделе с позапрошлой, то мы имеем почти на 13,5 тыс. меньше заболевших, чем было на позапрошлой неделе. Такая же ситуация по количеству госпитализаций - на 3,5 тыс. человек меньше были госпитализированы на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой", - сообщил министр.

Степанов отметил, что в Украине и в дальнейшем в "красном" уровне эпидопасности находятся 12 регионов. Самая сложная ситуация в Киеве (загружено почти 75% коек с кислородом), а также в Киевской (70%), Одесской (73%), Сумской (69,5%), Николаевской, Харьковской областях.

Глава МОЗ добавил, что пока рано расслабляться и пренебрегать правилами эпидемической безопасности, массовые собрания могут привести к новой вспышке коронавируса.