Коронавирус Россия ввела ограничения на полеты над оккупированным Крымом и Черным морем

2021-04-20 15:04

Россия объявила о введении ограничений на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля. Об этом говорится в международном извещении для пилотов (NOTAM).

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", - говорится в документе.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тысяч метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия закрыла до ноября проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

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