Коронавирус В Украине более 12 тысяч новых случаев заражения, госпитализировано 4 411 человек

2021-04-21 11:22

За минувшие сутки, 20 апреля, в Украине Covid-19 заболели 12 тысяч 162 человека.  Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки: госпитализировано – 4 411 человек; летальных случаев – 429; выздоровели – 14 720 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 974 118 человек; выздоровели - 1 514 472 человека; летальных исходов – 40 796.

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины:

  • Винницкая область - 327 случаев;
  • Волынская область - 382 случая;
  • Днепропетровская область - 771 случай;
  • Донецкая область - 735 случаев;
  • Житомирская область - 276 случаев;
  • Закарпатская область - 104 случая;
  • Запорожская область - 845 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 106 случаев;
  • г. Киев - 965 случаев;
  • Киевская область - 881 случай;
  • Кировоградская область - 126 случаев;
  • Луганская область - 336 случаев;
  • Львовская область - 492 случая;
  • Николаевская область - 397 случаев;
  • Одесская область - 769 случаев;
  • Полтавская область - 539 случаев;
  • Ровенская область - 616 случаев;
  • Сумская область - 437 случаев;
  • Тернопольская область - 269 случаев;
  • Харьковская область - 938 случаев;
  • Херсонская область - 171 случай;
  • Хмельницкая область - 717 случаев;
  • Черкасская область - 622 случая;
  • Черновицкая область - 202 случая;
  • Черниговская область - 139 случаев.
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