Коронавирус В Украине более 12 тысяч новых случаев заражения, госпитализировано 4 411 человек

2021-04-21 11:22

За минувшие сутки, 20 апреля, в Украине Covid-19 заболели 12 тысяч 162 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки: госпитализировано – 4 411 человек; летальных случаев – 429; выздоровели – 14 720 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели - 1 974 118 человек; выздоровели - 1 514 472 человека; летальных исходов – 40 796.

Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины: