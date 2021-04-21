В Украине более 12 тысяч новых случаев заражения, госпитализировано 4 411 человек
2021-04-21 11:22
За минувшие сутки, 20 апреля, в Украине Covid-19 заболели 12 тысяч 162 человека. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки: госпитализировано – 4 411 человек; летальных случаев – 429; выздоровели – 14 720 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели - 1 974 118 человек; выздоровели - 1 514 472 человека; летальных исходов – 40 796.
Число новых случаев заражения за 24 часа в регионах Украины:
- Винницкая область - 327 случаев;
- Волынская область - 382 случая;
- Днепропетровская область - 771 случай;
- Донецкая область - 735 случаев;
- Житомирская область - 276 случаев;
- Закарпатская область - 104 случая;
- Запорожская область - 845 случаев;
- Ивано-Франковская область – 106 случаев;
- г. Киев - 965 случаев;
- Киевская область - 881 случай;
- Кировоградская область - 126 случаев;
- Луганская область - 336 случаев;
- Львовская область - 492 случая;
- Николаевская область - 397 случаев;
- Одесская область - 769 случаев;
- Полтавская область - 539 случаев;
- Ровенская область - 616 случаев;
- Сумская область - 437 случаев;
- Тернопольская область - 269 случаев;
- Харьковская область - 938 случаев;
- Херсонская область - 171 случай;
- Хмельницкая область - 717 случаев;
- Черкасская область - 622 случая;
- Черновицкая область - 202 случая;
- Черниговская область - 139 случаев.