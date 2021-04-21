Коронавирус В Ивано-Франковской области обеспокоенные медики испортили почти полтысячи доз вакцины Covishield

2021-04-21 17:40

 

В Ивано-Франковской области медики не использовали последнюю дозу вакцины Covishield во флаконе, поскольку она казалась им слишком маленькой. Таким образом было испорчено 492 дозы препарата, это 84% от всех потерянных доз в Украине.

Об этом замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак сказал в эфире телеканала "Галичина".

По его словам, так произошло из-за того, что на флаконах Covishield нет градуировки, а медицинские работники переживали, что последняя доза будет недостаточной. Однако они уже прошли дополнительное обучение.

"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт", - заявил Дзьомбак.

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